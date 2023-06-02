Болгария разоблачила мошенничество с размещением украинских беженцев в стране 2 июня, 22:12 Флаг Болгарии (Фото:Виктор Сапожников / Pixabay)

Министерство внутренних дел Болгарии обнаружило нарушения в размещении беженцев из Украины.

Об этом заявил глава болгарского МВД Иван Демерджиев после парламентских проверок, сообщает Свободная Европа.

В Болгарии украинских беженцев поселяли в отелях, пансионатах, лагерях и на базах отдыха. Это финансировалось государственным бюджетом и средствами Европейского Союза.

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Проверка выявила двойные регистрации, размещение такого количества беженцев, мест для которого нет в гостиницах, поселение людей, не въезжавших в Болгарию, и «не родившихся детей». Эти данные были переданы в прокуратуру.

«Иногда это гостиницы, по несколько принадлежащие одному лицу, которое не может не знать, что эти беженцы находятся в трех разных местах одновременно, которые находятся в его собственности», — пояснил Демерджиев.

Ситуацию он обсудил послом Украины в Болгарии Олесей Илащук. Цель переговоров — отличить беженцев от людей, приехавших в страну как туристы.

В то же время глава МВД заявил, что тезисы, мол, украинские беженцы это «туристы», которые едут на «курорт», используют пророссийские группы в соцсетях и представители пророссийских политических партий и организаций.