В Болгарии прошли пятые за два года досрочные выборы в парламент 2 апреля, 21:40 Флаг Болгарии (Фото:sapviktor / pixabay)

Блок бывшего премьер-министра Бойко Борисова и объединение проевропейских партий Продолжаем перемены и Демократическая Болгария лидируют на последних парламентских выборах в Болгарии. Это пятые за два года досрочные выборы в парламент.

Об этом свидетельствуют результаты экзитпола.

По данным Trend, в парламент Болгарии пройдут пять партий: ПП-ДБ (26,9%), Граждане за европейское развитие Болгарии (26,7%), пророссийская партия Возрождение (12,9%), демократическая партия социалистов, представляющая турецкое меньшинство (ДПС, 12,4%), и Болгарская социалистическая партия (БСП, 10,5%).

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По данным Gallup, барьер также преодолевает партия комика Славы Трифонова Есть такой народ, которая в 2021 году вырвалась на второе место на внеочередных выборах и с тех пор стремительно утратила популярность.

Подобную статистику показывает экзитпол Market Research, но там «Есть такой народ» преодолевает проходной барьер в рамках статистической погрешности.