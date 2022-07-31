В Болгарии произошел взрыв на складе боеприпасов

31 июля, 22:51
В Болгарии произошел взрыв на складе боеприпасов (Фото:БГНЕС)

В Болгарии произошел взрыв на складе боеприпасов (Фото:БГНЕС)

В воскресенье, 31 июля, около 4 часов утра под болгарским городом Карнобатом произошел взрыв на складе боеприпасов компании ЭМКО, сообщает издание BNR.

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В результате взрыва возник пожар, который уже ликвидирован. По данным спасателей, никто не пострадал. Место происшествия было обследовано беспилотником, территория будет закрыта в течение 72 часов.

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По данным владельца склада Эмилиана Гебрева, на складе находились устаревшие боеприпасы, заказанные компаниями, но не оплаченные.

«Ни о какой человеческой ошибке речь не идет, потому что человеческой ошибки нет. В четыре утра раздался взрыв, а затем загорелся склад. Что было внутри, никто сказать не может. В течение 24 часов заходить внутрь запрещено, но это в принципе боеприпасы, какие-то уже не нужны на заводе. Какая-то фирма когда-то заказывала, потом по неуплате не получила товар, а нам не осталось иного выбора, как хранить его там», — рассказал владелец склада.

Компания ЭМКО болгарского бизнесмена Эмилиана Гебрева с 2014 года снабжает боеприпасами Украину.

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По информации западных СМИ, россияне совершили несколько покушений на владельца компании, его сына и директора его фирмы, предположительно применив нервно-паралитический препарат Новичок.

Также именно российские агенты причастны к подрыву складов боеприпасов в чешском Вербетице в 2014 году, что привело к многочисленным разрушениям и гибели двух местных жителей. Именно там фирма Гебрева хранила оружие для Украины.

Позже Сенат Чехии признал не только то, что к взрывам во Врбетице в 2014 году причастна Россия и ее спецслужбы, но и квалифицировал эти действия как государственный терроризм.

Редактор: София Лазарова

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Теги:   Россия Оружие Болгария Поставки оружия Склад Взрыв Война России против Украины Украина-Болгария

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