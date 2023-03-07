В Болгарии признали конституционным предоставление Украине военной помощи 7 марта, 23:10 Флаг Болгарии (Фото:sapviktor / pixabay)

Конституционный суд Болгарии признал конституционным решение парламента передать военную помощь Украине.

Об этом сообщает пресс-службу суда.

Девять из десяти судей Конституционного суда решили отклонить ходатайство депутатов пророссийских партий — Болгарской социалистической партии и Возрождение.

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Судьей, который проголосовал за признание решения парламента неконституционным, оказался бывший депутат от Болгарской социалистической партии.

9 декабря 2022 года парламент Болгарии впервые одобрил военную помощь Украине с начала полномасштабной войны.

6 марта издание Euractiv сообщило, что в течение последних двух лет Болгария передала Украине оружия на миллиарды долларов. Вооружение перевозилось через другие страны, без подписания прямых соглашений.

18 января немецкое издание Welt сообщало о том, что Болгария тайно поставляла Украине горючее и боеприпасы в первые месяцы вторжения. Болгария обеспечила треть потребностей украинской армии в первые полгода полномасштабного вторжения россии. По их информации, поставки обеспечивали США и Великобритания.

