В Болгарии объяснили, почему страна не дает оружие Украине 17 октября, 20:51 Флаг Болгарии (Фото:sapviktor/pixabay.com)

Болгария не передает Украине оружие для защиты от российской агрессии из-за того, что боится ослабить собственную обороноспособность.

Об этом заявил министр обороны Болгарии Димитар Стоянов.

«В Болгарии немного избыточного оружия, не говоря уже о том, что у него не так много исправного оружия. Если бы оно у нас было, армия не испытывала бы таких трудностей», — заявил Стоянов.

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По его словам, в Болгарии серьезная проблема с обслуживанием оборудования, и большой его процент неисправен. Поэтому министр не видит, что Болгария может дать по той исправной технике, которая у них есть. Стоянов заявил, что в его министерство поступают сигналы из Украины о необходимости предоставления оружия.

«Я еще раз говорю: у Болгарии нет столько избыточного оружия, чтобы предоставить. Мы просто потеряем свои возможности. Если мы им дадим это оружие, как мы будем выполнять свои обязательства по национальной безопасности?», — добавил министр.

29 сентября Стоянов заявил, что Болгария не намерена поставлять Украине тяжелое вооружение. По его словам, для этого необходимо отдельное решение парламента страны.