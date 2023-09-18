Вероятно, со взрывчаткой. На побережье Черного моря в Болгарии нашли беспилотник 18 сентября, 12:13 Найденный на побережье дрон (Фото:Novinite.com)

В ночь на понедельник, 18 сентября, на побережье Черного моря в Болгарии в селе Тюленево нашли неизвестный дрон с, вероятно, взрывчаткой.

Об этом сообщает издание Novinite.com со ссылкой на Министерство обороны Болгарии.

По данным издания, пока неизвестно как БПЛА оказался на болгарском побережье. Также сейчас нет информации о принадлежности дрона.

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«Вчера вечером около 21:30 нам позвонили и сказали, что волны вымыли похожий на беспилотник объект. По состоянию на 22:10 вчера вечером территория была оцеплена. Действия в настоящее время — изолировать территорию для защиты жизни и здоровья людей, проживающих в этом районе, до прибытия представителей Минобороны», — сообщил мэр общины Шабла Мариан.

Отвечая на вопрос о том, известно ли происхождение дрона, он сказал, что «из того, что видно издалека, это один из тех, которые используются в войне в Украине».

В то же время в Минобороны Болгарии отметили, что утром на место выехали пять военных специализированной группы. Они проведут разведку объекта, после чего решат, куда его утилизировать.

Тюленево — населенный пункт, расположенный в 70 км от границы с Румынией, на территорию которой уже падали обломки российских БПЛА во время атак на Украину.

Падение обломков БПЛА на территории Румынии — что известно

В ночь на 4 сентября Россия массированно атаковала шахедами юг Украины. По данным украинских пограничников, дроны-камикадзе производства Ирана упали и сдетонировали также на территории Румынии — страны, которая является членом НАТО.

6 сентября министр национальной обороны Румынии Ангел Тилвер впервые признал, что части запущенного Россией по Украине дрона упали на территории его страны. В тот же день Бухарест начал расследование и сообщил об инциденте Североатлантическому альянсу. Президент Румынии Клаус Йоханнис назвал падение обломков «серьезным нарушением суверенитета».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 7 сентября заявил, что Альянс не видит никаких признаков преднамеренной атаки России на Румынию.

Также 9 сентября в Румынии были обнаружены фрагменты еще одного беспилотника, похожего на те, что используются российской армией. После этого заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ сообщила, что в Альянсе не считают, что Россия целенаправленно планировала атаковать территорию Румынии.

13 сентября в Румынии снова обнаружили обломки БПЛА в районе сел Нуферу и Виктория после атаки России на Одесскую область.