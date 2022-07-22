Эхо войны. В Болгарии на пляж вынесло фрагмент российской ракеты

22 июля, 17:14
Фрагмент российской ракеты в Болгарии (Фото:Скриншот видео Nova)

Фрагмент российской ракеты в Болгарии (Фото:Скриншот видео Nova)

На пляж в Болгарии вынесло фрагмент российской ракеты от зенитно-ракетного комплекса Панцирь-С1.

Об этом сообщает Nova.bg.

Инцидент произошел между городами Поморие и Ахелой. Часть ракеты вынесло на пляж перед отелем. Отдыхающие оповестили службу чрезвычайных ситуаций.

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Специалисты отмечают, что это часть от ракеты Панцирь-С1, которая после запуска отделяется и уже не несет угрозы.

По данным СМИ, после начала полномасштабного вторжения России на побережьях Болгарии обнаружили около 30 находок, связанных с боевыми действиями. Лишь одна из них была взрывоопасной.

https://www.youtube.com/watch?v=EUxmXM2MD60
Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Европа Российская агрессия Болгария Война России против Украины

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