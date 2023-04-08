Собрали подписи. Пророссийская партия Болгарии требует провести референдум против внедрения евро 8 апреля, 02:50 Флаг Болгарии (Фото:sapviktor / pixabay)

В пятницу болгарская партия Возрождение, которая известна своей пророссийской позицией, подала необходимые подписи для проведения референдума об отсрочке введения евро в стране.

Об этом сообщает БГНЕС.



Партия Возрождение представила в парламенте 590 тысяч подписей на 37 тысячах страниц, требуя отложить введение евро. Лидер партии Костадин Костадинов заявил, что они надеются на проведение референдума вместе с местными выборами осенью.

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По словам Костадинова, присоединение к еврозоне является «ловушкой, из которой нет выхода».

Он утверждает, что это приведет к уничтожению болгарского лева, к девальвации доходов и сбережений, а также «уничтожит последний элемент независимой Болгарии — финансовую независимость».