В Болгарии хотят показать пропагандистский фильм об оккупации Мариуполя 25 мая, 17:47 Оккупанты сняли фильм об оккупации Азовстали (Фото:Lala Tarapakina/Facebook)

В Болгарии планируют показать российский пропагандистский фильм об оккупации украинского Мариуполя, который называется «Азовсталь. Освобождение».

Об этом сообщила украинская волонтер и советница министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Лала Тарапакина в Facebook.

Она рассказала, что 25 мая, в 18.30 состоится показ российского фильма «Азовсталь.Освобождение» в Болгарии. Организатор показа — «русский дом в Софии».

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Фото: Тамара Горіха Зерня/Facebook

Дисклеймере российского фильма повторяет тезисы кремлевской пропаганды, например, украинские кадровые военные, которые обороняли город, в ленте называются «боевиками полка «Азов».

«Культурный фронт, который мы несколько недооцениваем, тоже существует — в параллельном измерении тоже. С чего начинается оккупация регионов Украины? С уничтожения библиотек и книг. С создания альтернативно исторических документальных фильмов», — пишет Тарапакина.

Фото: Lala Tarapakina/Facebook