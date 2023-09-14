Болгария будет строить у себя базу НАТО 14 сентября, 06:56 Флаг Болгарии (Фото:sapviktor / pixabay)

К 2025 году Болгария планирует построить на своей территории базу НАТО. Об этом сообщает Болгарское агентство новостей (BTA).

В сообщении говорится, что министерство обороны страны имеет ресурсы для воплощения проекта, но часть средств также предоставит НАТО. База будет располагаться в регионе Ямбол на юго-востоке Болгарии, однако точное место пока неизвестно.

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BTA цитирует министра обороны Тодора Тагарева, который сказал, что база будет выглядеть как небольшой городок. По его словам, строительство этой инфраструктуры предоставит «возможности для экономического и социального развития региона».

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Проект включает обустройство казарм, дорог и складов техники — приблизительная стоимость строительства составит около 51,1 млн евро, добавляет болгарское медиа.

По словам министра, сейчас на американской военной базе в Ново-Село в Болгарии находятся около 1000 военных Альянса — с появлением новой базы контингент мирного времени может вырасти до 1500 военнослужащих.

Болгарское медиа отмечает, что основная часть офицеров НАТО на базе будет из Италии. Боевая группа будет выполнять оборонительные функции в случае угрозы со стороны агрессора.

Прокомментировал Тагарев и ситуацию в Украине. Он отметил, что война, похоже, еще не близится к завершению, и поддержка Украины должна продолжаться, чтобы страна могла защитить свой суверенитет и территориальную целостность.