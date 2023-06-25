В Болгарии произошел взрыв на складе с оружием бизнесмена Гебрева, который в 2014 поставлял его Украине 25 июня, 16:48 Емельян Гебрев (Фото:REUTERS/Dimitar Kyosemarliev)

Возле болгарского города Карнобат произошел взрыв на складе вооружений компании EMKO бизнесмена Емельяна Гебрева, который в 2014 году передавал оружие Украине. Данных о масштабах ущерба пока нет.



Об этом сообщает Болгарское телеграфное агентство (БТА).

По словам местных жителей, «несколько мощных взрывов» прогремели в районе в ночь на воскресенье, 25 июня. Эту информацию подтвердило областное управление МВД в Бургасе.

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Сейчас объект закрыли, пострадавших в результате инцидента нет. В течение 72 часов планируют сформировать группу экспертов и следователей, которые выяснят причину пожара.

Гебрев рассказал болгарской службе Радио Свобода, что сильный пожар начался около 00:40, а сам инцидент «непонятен». По его словам, на складе не было продуктов, которые могли бы сами загореться.



В конце июля 2022 года на одном из складов Гебрева также раздался взрыв. Тогда он заявил, что, скорее всего, это был умышленный поджог. В 2014-м склад болгарского бизнесмена взорвали в Чехии. Тогда СМИ выяснили, что он отправлял в Украину боеприпасы. Гебрев это подтвердил в 2021-м.



В 2015 году Гебрева госпитализировали после того, как он потерял сознание на приеме в Софии. Примерно тогда же плохо стало его сыну и одному из топ-менеджеров компании болгарского бизнесмена. Всех троих госпитализировали с симптомами тяжелого отравления.

Позже лаборатория университета Хельсинки, специализирующаяся на химическом оружии, смогла установить следы двух органофосфатов, которые свидетельствовали о том, что Гебрева пытались убить нервно-паралитическим веществом из семьи Новичка. СМИ писали, что к отравлению Гебрева могут быть причастны офицеры ГРУ.