В боях за порт Йемена погибли больше сотни повстанцев и бойцов режима - медики

В Йемене идут бои за контроль над портом Ходейда

В результате ожесточенных боев в стратегическому портовому городе Йемена Ходейде за последние 24 часа погибли по меньшей мере 110 повстанцев-хуситов и 22 бойца проправительственных сил.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на медиков.

#BREAKING 110 rebels, 22 loyalists killed in 24 hours in Yemen's Hodeida: medics pic.twitter.com/OrrkEKPozM — AFP news agency (@AFP) 9 ноября 2018 г.

Таким образом, общее количество убитых возросло до 382 человек с обеих сторон с начала возобновления битвы за Ходейду 1 ноября.

Напомним, что правительственные войска Йемена подступили к стратегическому городу Ходейда на побережье Красного моря, который находится под контролем отрядов йеменского шиитского движения Ансар Алла (хуситов).

В свою очередь лидер Ансар Алла Абдул-Малик аль-Хуси пообещал, что его бойцы никогда не сдадутся проправительственным силам, поддерживаемым Саудовской Аравией.

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Порт Ходейда имеет стратегическое значение. Через Ходейду проходит единственный маршрут поставки гуманитарной помощи в беднейшую страну арабского мира.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с 2014 года. С одной стороны, в нем участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения Ансар Алла и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии. Их поддерживает Иран. С другой стороны, в конфликте участвуют правительственные войска и формирования, лояльные президенту Абду Раббо Мансуру Хади. Они получают поддержку с воздуха и на земле от арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.