В Boeing подтвердили рассылку предупреждений о проблемах с управлением самолетов 737 Max

Компания Boeing подтвердила информацию о рассылке операторам самолетов Boeing 737 Max предупреждений об особенностях управления авиалайнером в случае сбоя в работе датчика угла атаки (AOA).
В заявлении Boeing говорится, что в рамках расследования авиакатастрофы Boeing 737 в Индонезии выяснилось, что авария связана с неправильной работой датчика AOA.
Получив неправильные данные о обтекания крыла потоком воздуха, самолеты Boeing 737 Max могут автоматически опускать нос вниз.
В компании отметили, что в предупреждении содержатся указания пилотам и операторам новых самолетов о том, как действовать в этих условиях.
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что из-за ошибочных показаний датчика и системы контроля полета в целом самолеты Boeing 737 Max могут неожиданно идти в пике.
Напомним, 29 октября самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Lion Air упал в море через 13 минут после вылета из аэропорта Джакарты. До потери связи экипаж отправил запрос на возвращение в аэропорт вылета.
Всего на борту было 189 пассажиров и членов экипажа, в том числе трое детей, два пилота и пять бортпроводников. По данным СМИ, в самолете находились 20 чиновников Министерства финансов Индонезии.
На месте крушения Boeing 737 не обнаружено признаков того, что кто-то из пассажиров или членов экипажа мог выжить.
По данным властей Индонезии, у самолета был неисправный датчик скорости.
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