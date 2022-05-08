В Берлине задержали мужчину, который раздавал украинские флажки

8 мая, 22:31
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Украинский флаг (Фото:REUTERS/Susana Vera/File Photo)

Украинский флаг (Фото:REUTERS/Susana Vera/File Photo)

В Берлине полиция задержала мужчину, который раздавал украинские флажки во время празднования Дня победы в Европе. Об этом сообщает Bild.

Война России против Украины — главные события 8 мая

Отмечается, что мужчина раздавал украинские бумажные флажки, и полиция увела его с места происшествия.

Кроме того, несколько человек развернули 25-метровый флаг Украины, пишет Bild, добавляя, что «полиция приняла меры».

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Ранее сообщалось, что власти федеральной земли Берлин запретили флаги Украины и другую символику страны на акциях во время памятных мероприятий 8 и 9 мая. При этом власти Берлина также запретили символику России и сепаратистских образований, поддерживаемых Москвой.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Берлин Война в Украине

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