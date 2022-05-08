В Берлине задержали мужчину, который раздавал украинские флажки 8 мая, 22:31 Цей матеріал також доступний українською Украинский флаг (Фото:REUTERS/Susana Vera/File Photo)

В Берлине полиция задержала мужчину, который раздавал украинские флажки во время празднования Дня победы в Европе. Об этом сообщает Bild.

Война России против Украины — главные события 8 мая

Отмечается, что мужчина раздавал украинские бумажные флажки, и полиция увела его с места происшествия.

Кроме того, несколько человек развернули 25-метровый флаг Украины, пишет Bild, добавляя, что «полиция приняла меры».

Видео дня

Ранее сообщалось, что власти федеральной земли Берлин запретили флаги Украины и другую символику страны на акциях во время памятных мероприятий 8 и 9 мая. При этом власти Берлина также запретили символику России и сепаратистских образований, поддерживаемых Москвой.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.