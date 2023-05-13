В Берлине полиция 14 мая ввела спецрежим: возможно, из-за визита Зеленского 13 мая, 03:46 Зеленский может посетить Германию (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Полиция Берлина объявила, что 14 мая в отдельных районах столицы будут введены ограничения.

В полиции сообщили, что с 5:00 и до вечера в отдельных районах города будут введены "расширенные меры безопасности и перекрыто движение транспорта". В частности, специальный режим введен в зоне правительственного района. Движение будет перекрыто также возле Федеральной канцелярии.



Видео дня

Людям, живущим или работающим в этих районах, нужно иметь при себе удостоверение. Другим рекомендуют по возможности не посещать эти районы Берлина.

Ранее немецкие СМИ сообщили, что Владимир Зеленский приедет в Берлин в субботу, 13 мая, по приглашению канцлера Германии Олафа Шольца. Позже немецкий портал T-online со ссылкой на источники, приближенные к украинскому правительству, написал, что власти Украины разочарованы раскрытием деталей возможного визита.

В полиции Берлина заявили, что начали расследование из-за утечки в СМИ информации о планах президента Украины посетить Берлин.