В Берлине перед посольством РФ установили подбитый в Украине российский танк
Российский танк Т-72, подбитый под Киевом (Фото:Fabrizio Bensch/Reuters)
В пятницу, 24 февраля, в годовщину полномасштабноговторжения войск РФ в Украину, в столице Германии Берлине установили подбитый российский танк.
Как сообщает Bild, он появился рано утром 24 февраля прямо перед зданием посольства РФ и будет находиться на этом месте в течение нескольких дней.
Украинские военные подбили вражеский танк T-72 в районе населенного пункта Дмитровка под Киевом в конце марта 2022 года.
Его привезли в Берлин немецкие активисты Виланд Гибель и Энно Ленце.
«Этот танк — это наша акция протеста против войны, которую развязала Россия, и наше выражение солидарности с Украиной», — отметил Гибель.
Посол Украины в Германии Андрей Макеев также опубликовал фото подбитого танка на фоне здания посольства РФ.
Ранним утром 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Войска окупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.
За это время Кремль менял целые войны в Украине несколько раз.
В настоящее время российскими оккупантами захвачена часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей, однако оккупационные войска не контролируют ни один областной центр.
Украинская армия готовится к новому контранступу и освобождению своих территорий.