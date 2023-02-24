В Берлине перед посольством РФ установили подбитый в Украине российский танк 24 февраля, 13:07 Российский танк Т-72, подбитый под Киевом (Фото:Fabrizio Bensch/Reuters)

В пятницу, 24 февраля, в годовщину полномасштабноговторжения войск РФ в Украину, в столице Германии Берлине установили подбитый российский танк.

Как сообщает Bild, он появился рано утром 24 февраля прямо перед зданием посольства РФ и будет находиться на этом месте в течение нескольких дней.

Украинские военные подбили вражеский танк T-72 в районе населенного пункта Дмитровка под Киевом в конце марта 2022 года.

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Его привезли в Берлин немецкие активисты Виланд Гибель и Энно Ленце.

«Этот танк — это наша акция протеста против войны, которую развязала Россия, и наше выражение солидарности с Украиной», — отметил Гибель.

Посол Украины в Германии Андрей Макеев также опубликовал фото подбитого танка на фоне здания посольства РФ.

Фото: Oleksii Makeiev/Twitter

Ранним утром 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Войска окупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

За это время Кремль менял целые войны в Украине несколько раз.

В настоящее время российскими оккупантами захвачена часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей, однако оккупационные войска не контролируют ни один областной центр.

Украинская армия готовится к новому контранступу и освобождению своих территорий.