В Берлине разрешили украинскую символику на мероприятиях 8−9 мая только в течение часа 7 мая, 12:42 Цей матеріал також доступний українською Флаги ЕС и Германии (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

Власти Берлина разрешили украинскую символику во время мероприятий 8−9 мая в течении ограниченного количества времени.

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Об этом Европейской правде рассказал активист Александр Снидалов, который примет участие в акции 8 мая.

Как сообщает Снидалов, акция начнется 8 мая в 12:00 и продлится около часа. В это время разрешено использование украинской символики.

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При этом он отметил, что российская символика войны — символы Z, V, георгиевские ленты и белые повязки — запрещены во всем Берлине.

«Из интересного. Наши волонтеры организовали awerness команду, которая должна была действовать в этот день, предупреждая украинцев о возможных провокациях и рассказывая о том, как вести себя во время провокаций. Эта команда должна была носить розовые жилеты. Полиция запретила использование розовых жилетов, приравняв их к униформе, носить которую в этот день тоже запрещено», — рассказал также Снидалов.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник, комментируя решение властей Берлина запретить флаги и символику Украины на мероприятиях 8−9 мая, заявил, что это «пощечина украинскому народу».

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