В Берлине работники общественного транспорта устроили масштабную забастовку Сегодня, 07:32 20 Цей матеріал також доступний українською ЕРА В Берлине парализовано движение трамваев, метро и большинства автобусов ЕРА

В Берлине утром началась первая за семь лет крупная забастовка работников общественного транспорта, которая затронет сотни тысяч пассажиров, включая посетителей 69-го международного кинофестиваля Берлинале.

Как сообщает DW, по городу не ходят трамваи и поезда метро, большинство рейсов автобусов также отменены.



Окончание забастовки намечено на 12 часов дня, однако в транспортной компании BVG ожидают, что для полного восстановления планового движения общественного транспорта потребуется еще несколько часов.

Профсоюз пытается увеличить давление на работодателя в рамках переговоров о зарплате и условиях работы. В частности, Verdi добивается того, чтобы для всех 14 тысяч сотрудников была введена 36,5-часовая рабочая неделя (сейчас у половины работников - 39 часов), новичкам тоже выплачивали рождественские премии, зарплата увеличивалась более быстрыми темпами, а всем членам профсоюза единовременно выплатили по 500 евро.