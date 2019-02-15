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В Берлине работники общественного транспорта устроили масштабную забастовку

Сегодня, 07:32
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ЕРА

В Берлине парализовано движение трамваев, метро и большинства автобусов

В Берлине утром началась первая за семь лет крупная забастовка работников общественного транспорта, которая затронет сотни тысяч пассажиров, включая посетителей 69-го международного кинофестиваля Берлинале.

Как сообщает DW, по городу не ходят трамваи и поезда метро, большинство рейсов автобусов также отменены. 

Окончание забастовки намечено на 12 часов дня, однако в транспортной компании BVG ожидают, что для полного восстановления планового движения общественного транспорта потребуется еще несколько часов.

Профсоюз пытается увеличить давление на работодателя в рамках переговоров о зарплате и условиях работы. В частности, Verdi добивается того, чтобы для всех 14 тысяч сотрудников была введена 36,5-часовая рабочая неделя (сейчас у половины работников - 39 часов), новичкам тоже выплачивали рождественские премии, зарплата увеличивалась более быстрыми темпами, а всем членам профсоюза единовременно выплатили по 500 евро.

Теги:   Германия Транспорт Берлин

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