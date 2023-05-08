В Берлине у советского памятника напали на мужчину из-за войны России против Украины 8 мая, 18:25 Советский военный мемориал в Берлине, 7 мая 2023 года (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

В берлинском парке Тиргартен произошла драка из-за войны России против Украины.

Как сообщает пресс-служба берлинской полиции, 7 мая 47-летний мужчина вместе с родственниками и знакомыми находился возле советского мемориала в Тиргартене. Группа детей забралась на танки, к ним подошел полицейский и сделал замечание. Позже произошел спор между 47-летним мужчиной и 45-летним мужчиной из другой группы, которого сопровождала женщина с украинским флагом. По данным полиции, конфликт касался полномасштабной войны России против Украины.



Видео дня

Сообщается, что 47-летний мужчина ударил 45-летнего, а другие люди из его компании потянули 45-летнего за одежу, и тот упал на землю. Старший мужчина также выкрикивал антисемитские оскорбления. Драку разнял полицейский, который случайно получил от 45-летнего мужчины удар в область паха. Младшего мужчину доставили в больницу с травмой головы.

6 мая административный суд Берлина отменил решение полиции о запрете демонстрации флагов Украины у советских мемориалов.

Позже суд также частично отменил запрет на использование флагов страны-террориста РФ во время мероприятий 8 и 9 мая. Полиция обжаловала это решение, и суд удовлетворил жалобу, оставив запрет в силе.