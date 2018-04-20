В Берлине обезвредили 500-киллограмовую бомбу, из-за которой проводилась масштабная эвакуация

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
В Берлине успешно обезвредили снаряд времен Второй мировой войны

В Берлине успешно обезвредили снаряд времен Второй мировой войны

Саперы обезвредили обнаруженную поблизости от главного вокзала в Берлине 500-килограммовую бомбу времен Второй мировой войны.

Об этом сообщает DW.

На время разминирования вокзал и близлежащие строения были закрыты, а все посетители эвакуированы.

В частности, главный вокзал был закрыт начиная с 10 утра по местному времени. Пассажирам в этом время предлагалось воспользоваться другими вокзалами столицы.

Утром власти города провели эвакуацию около 10 тысяч местных жителей, которые проживают в радиусе 800 метров от места нахождения бомбы. Тем, кто не смог самостоятельно найти место пребывания на время эвакуации, предлагали отправиться в одно из двух специально приготовленных общежитий.

Поскольку бомба была обнаружена в непосредственной близости от правительственного квартала, эвакуация затронула и некоторые ведомства, в том числе, министерство экономики, Федеральную разведывательную службу Германии, а также частично министерство транспорта.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове