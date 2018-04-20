В Берлине обезвредили 500-киллограмовую бомбу, из-за которой проводилась масштабная эвакуация

Саперы обезвредили обнаруженную поблизости от главного вокзала в Берлине 500-килограммовую бомбу времен Второй мировой войны.

Об этом сообщает DW.

На время разминирования вокзал и близлежащие строения были закрыты, а все посетители эвакуированы.

В частности, главный вокзал был закрыт начиная с 10 утра по местному времени. Пассажирам в этом время предлагалось воспользоваться другими вокзалами столицы.

Утром власти города провели эвакуацию около 10 тысяч местных жителей, которые проживают в радиусе 800 метров от места нахождения бомбы. Тем, кто не смог самостоятельно найти место пребывания на время эвакуации, предлагали отправиться в одно из двух специально приготовленных общежитий.

Поскольку бомба была обнаружена в непосредственной близости от правительственного квартала, эвакуация затронула и некоторые ведомства, в том числе, министерство экономики, Федеральную разведывательную службу Германии, а также частично министерство транспорта.