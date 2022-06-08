В Берлине автомобиль врезался в толпу людей, есть погибший и пострадавшие 8 июня, 12:58 Цей матеріал також доступний українською Причины происшествия на данное время не известны (Фото:Joachim Fahrun/Twitter)

В среду, 8 июня, в районе Шарлоттенбург на западе Берлина автомобиль врезался в толпу людей.

Об этом со ссылкой на немецкие экстренные службы сообщает DW.

На данное время известно об одном погибшем. Кроме того, еще около 10 человек получили травмы различной степени тяжести.

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Водитель автомобиля уже задержан, однако в правоохранительных органах пока не уточняют, нарочно ли водитель врезался в людей, или же речь идет о несчастном случае.

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