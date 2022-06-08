В Берлине автомобиль врезался в толпу людей, есть погибший и пострадавшие

8 июня, 12:58
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Причины происшествия на данное время не известны (Фото:Joachim Fahrun/Twitter)

Причины происшествия на данное время не известны (Фото:Joachim Fahrun/Twitter)

В среду, 8 июня, в районе Шарлоттенбург на западе Берлина автомобиль врезался в толпу людей.

Об этом со ссылкой на немецкие экстренные службы сообщает DW.

На данное время известно об одном погибшем. Кроме того, еще около 10 человек получили травмы различной степени тяжести.

Видео дня
https://twitter.com/JoachimFahrun/status/1534464594667790336

Водитель автомобиля уже задержан, однако в правоохранительных органах пока не уточняют, нарочно ли водитель врезался в людей, или же речь идет о несчастном случае.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   ДТП Германия Берлин

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