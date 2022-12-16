Объемом 1 млн литров. В Берлине лопнул крупнейший в мире цилиндрический аквариум — видео

16 декабря, 16:50
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В результате происшествия в отеле Radisson Blu пострадали два человека (Фото:MuellerEberstei/Twitter)

В результате происшествия в отеле Radisson Blu пострадали два человека (Фото:MuellerEberstei/Twitter)

В пятницу, 16 декабря, в Берлине лопнул самый большой в мире цилиндрический аквариум AquaDom, установленный в фойе отеля Radisson Blu.

Как сообщает BBC, в результате происшествия пострадали два человека.

https://twitter.com/niklas_scheele/status/1603616683062689792
https://twitter.com/ArndtBreitfeld/status/1603721508815343627

Высота аквариума составлял 14 метров, а его объем — около миллиона литров. В нем обитали более 1500 тропических рыб.

Видео дня

https://twitter.com/naomiaustin/status/1603700554106118144

В результате происшествия, фойе отеля было затоплено. Вода вс осколками стекла вылилась также на и на проезжую часть возле здания отеля.

https://twitter.com/antiplashka/status/1603741102305157120

Причины происшествия пока не установлены.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Германия Берлин Аквариум

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