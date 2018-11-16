В Берлине экстренно сел пассажирский самолет, летевший из Москвы в Лондон

В пятницу, 16 ноября, в аэропорту Берлина совершил экстренную посадку самолет авиакомпании British Airways, летевший из Москвы в Лондон.
"Могу подтвердить, что была техническая промежуточная посадка", - сообщил Интерфаксу пресс-секретарь объединения берлинских аэропортов FBB Даниэль Толксдорф.
По его словам, самолет "успешно приземлился" в аэропорту Тегель и в настоящее время продолжает оставаться в Берлине.
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Источник в авиадиспетчерских службах сообщил, что командир экипажа запросил разрешение на снижение высоты до безопасной высоты 3 км из-за разгерметизации. Ему рекомендовали приземлиться в ближайшем аэропорту.
По словам источника, в результате экстренной посадки никто не пострадал.
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