16 ноября 2018, пятница

В Берлине экстренно сел пассажирский самолет, летевший из Москвы в Лондон

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Иллюстративное фото

Иллюстративное фото

В пятницу, 16 ноября, в аэропорту Берлина совершил экстренную посадку самолет авиакомпании British Airways, летевший из Москвы в Лондон.

"Могу подтвердить, что была техническая промежуточная посадка", - сообщил Интерфаксу пресс-секретарь объединения берлинских аэропортов FBB Даниэль Толксдорф.

По его словам, самолет "успешно приземлился" в аэропорту Тегель и в настоящее время продолжает оставаться в Берлине.

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Источник в авиадиспетчерских службах сообщил, что командир экипажа запросил разрешение на снижение высоты до безопасной высоты 3 км из-за разгерметизации. Ему рекомендовали приземлиться в ближайшем аэропорту.

По словам источника, в результате экстренной посадки никто не пострадал.

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