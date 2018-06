В Берлинcком кафедральном соборе полицейский открыл стрельбу

Вооруженная полиция оцепила Берлинский кафедральный собор после того как офицер стрелял в человека внутри здания. Офицер целился в ноги.

Об этом сообщает BBC.

"В Берлинском соборе прозвучал выстрел", - сообщила пресс-служба полиции.

Как сообщают СМИ, инцидент не связывают с террористической деятельностью.

Large number of armed police at ongoing incident at Berliner Dom. #berlin #berlinerdom pic.twitter.com/SLP6voUI1A