В Берлинcком кафедральном соборе полицейский открыл стрельбу

Вооруженная полиция оцепила Берлинский кафедральный собор после того как офицер стрелял в человека внутри здания. Офицер целился в ноги.

Об этом сообщает BBC.

"В Берлинском соборе прозвучал выстрел", - сообщила пресс-служба полиции.

Как сообщают СМИ, инцидент не связывают с террористической деятельностью.

Видео свидетелей запечатлило спецподразделения полиции с автоматами и полицейскую ленту вокруг собора.

Роскошная евангелическая церковь 19-го века расположена в центре Берлина на берегу реки Шпрее.