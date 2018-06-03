В Берлинcком кафедральном соборе полицейский открыл стрельбу

Вооруженная полиция оцепила Берлинский кафедральный собор после того как офицер стрелял в человека внутри здания. Офицер целился в ноги.
Об этом сообщает BBC.
"В Берлинском соборе прозвучал выстрел", - сообщила пресс-служба полиции.
Как сообщают СМИ, инцидент не связывают с террористической деятельностью.
Large number of armed police at ongoing incident at Berliner Dom. #berlin #berlinerdom pic.twitter.com/SLP6voUI1A— Arjan Koenders (@ArjanKoenders1) 3 июня 2018 г.
Видео свидетелей запечатлило спецподразделения полиции с автоматами и полицейскую ленту вокруг собора.
Роскошная евангелическая церковь 19-го века расположена в центре Берлина на берегу реки Шпрее.
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