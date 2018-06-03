03 июня 2018, воскресенье

В Берлинcком кафедральном соборе полицейский открыл стрельбу

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Берлинский кафедральный собор

Берлинский кафедральный собор

Вооруженная полиция оцепила Берлинский кафедральный собор после того как офицер стрелял в человека внутри здания. Офицер целился в ноги.

Об этом сообщает BBC.

"В Берлинском соборе прозвучал выстрел", - сообщила пресс-служба полиции.

Как сообщают СМИ, инцидент не связывают с террористической деятельностью.

Видео свидетелей запечатлило спецподразделения полиции с автоматами и полицейскую ленту вокруг собора.

Роскошная евангелическая церковь 19-го века расположена в центре Берлина на берегу реки Шпрее.

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