В Белом доме знали, что Сирия избавилась не от всех запасов химоружия - экс-госсекретарь США Керри

Администрация Барака Обамы знала, что правительство Сирии избавилось не от всех запасов химического оружия, режим Башара Асада "оставил кое-что", заявил бывший госсекретарь США Джон Керри в эфире телеканала Fox News.

"Мы говорили, что избавились на 100% от задекларированного химического оружия. Это то, что смогла отследить Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО)... Мы знали, что Асад сохранил кое-что, и пытались выйти с этим в Совет Безопасности ООН, однако, к сожалению, мы не добились своего, потому что Россия начала свои игры", - рассказал Керри.

Бывший госсекретарь согласился с политикой действующего президента Дональда Трампа в том, что применение силы против Сирии в сложившихся обстоятельствах приемлемо, однако посетовал на недостаток дипломатических усилий.

По его словам, без участия Ирана, России и других стран урегулирование в Сирии невозможно.

Ранее советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил, что США, Великобритания и Франция готовы нанести более мощный удар по Сирии в случае применения химического оружия сирийскими войсками или их союзниками.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой представителей американской администрации сообщила, что президент Сирии Башар Асад разрешил правительственным войскам применить хлор при наступлении на Идлиб.

Дамаск при поддержке своих союзников, России и Ирана, готовит масштабное наступление на Идлиб и прилегающие районы на северо-западе Сирии. Этот район является последним крупнейшим оплотом сирийских повстанцев, выступающих против правления президента Сирии Башара Асада.

По предварительной информации в Идлибе и в соседних провинциях Хама, Латакия и Алеппо на подконтрольных сирийской оппозиции территориях в настоящее время проживает 3 млн человек.