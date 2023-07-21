ВСУ могут получить F-16 в этом году, но больше всего им необходима артиллерия — Белый дом 21 июля, 01:03 Истребители F-16 (Фото:REUTERS/Piroschka van de Wouw)

Координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что ВСУ могут получить самолеты F-16 до конца года.



Об этом передает Fox News.



В то же время, Кирби считает, что сейчас главными потребностями ВСУ является артиллерия, амуниция, ПВО и броня — танки. Он отметил, что в ближайшие дни США объявят о новом пакете военной помощи для Украины.

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«Что им действительно нужно, это артиллерия, амуниция, ПВО и броня — танки. И по всем четырем пунктам мы предоставили невероятное количество помощи и, откровенно говоря, с беспрецедентной скоростью. Это четыре способности, которые им нужны. Если вы посмотрите на пакеты помощи, как тот, что мы объявили вчера, — и будет еще один в ближайшие дни — вы увидите, что мы действительно пытаемся предоставить им эти возможности», — заявил он.

Кирби подчеркнул, что поставки самолетов будут эффективными только в комплексе с другим оружием, которое необходимо для ВСУ.

«F-16 будут поставлены в Украину, вероятно, ближе к концу года. Но, по нашей оценке, только F-16 не смогут внести изменения. Им действительно больше всего необходима артиллерия. И поэтому президент США принял непростое решение о передаче кассетных боеприпасов. Они выстреливают тысячи снарядов в день. Это настоящая перестрелка», — заявил Кирби.

Обучение и предоставление Украине истребителей F-16 — что известно

Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что союзники Украины будут индивидуально определять, когда начинать обучение украинских пилотов на F-16.

На саммите НАТО в Вильнюсе министр обороны Украины Алексей Резников подписал с 11 коллегами меморандум о создании коалиции по подготовке пилотов истребителей F-16. Также есть возможность включения в программу других типов истребителей, а не только F-16.

Кроме Украины, в коалицию вошли: Великобритания, Нидерланды, Дания, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния и Швеция.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 19 мая объявил, что его страна и США, Нидерланды, Бельгия и Дания согласились участвовать в подготовке украинских пилотов на западных истребителях.

6 июля Румыния сообщила, что открывает региональный учебный центр для пилотов истребителей F-16, который будет доступен для ее союзников и партнеров по НАТО, включая Украину.

12 июля министр обороны Нидерландов Карин Гильдур на публичном форуме НАТО заявила, что обучение украинских пилотов на F-16 может занять ориентировочно 6−8 месяцев.

18 июля вице-президент по международным связям Lockheed Martin (компания, которая производит истребители F-16) Рэй Писелли сообщил, что украинские пилоты начнут обучение на истребителях F-16 в Дании в августе. А в Румынию они отправятся не раньше конца 2024 года.

Инфографика: NV