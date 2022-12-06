США не будут закупать российскую нефть для пополнения стратегического запаса
США не будут закупать российскую нефть (Фото:REUTERS/Christian Hartmann)
США не будут закупать российскую нефть для пополнения стратегического запаса топлива.
"Нет, потому что импорт этой нефти у нас под запретом", – заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
3 декабря страны группы G7 вместе с Австралией объявили, что согласились установить потолок цен на нефть, которая экспортируется из РФ морем, на уровне $60 за баррель.
Практически одновременно с G7 выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, заявив, что страны Европейского Союза также согласились ограничить цены на российскую нефть на уровне $60 долларов за баррель.
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Еще в начале полномасштабного вторжения России в Украину, США, Великобритания, Канада и Япония ввели эмбарго на импорт российской нефти.
В конце мая частичное эмбарго на российскую нефть ввели и страны ЕС. В шестой пакет санкций Евросоюза был внесен запрет на импорт поставляемой морем российской нефти — речь идет о примерно 2/3 поставках российской нефти в Европу. В то же время для трубопроводных поставок было сделано исключение, в частности, как того требовала Венгрия. Эмбарго ЕС должно заработать этой зимой.
Впрочем, российскую нефть продолжают покупать такие страны, как Индия и Турция, пополняя бюджет страны-агрессора нефтяными долларами.
Именно поэтому G7 и Евросоюз начали поиск механизма, как сократить нефтяные доходы РФ. Для этого разработали механизм ценового ограничения на нефть, поставляемую танкерами. Он заключается в том, что покупатели российской нефти рискуют лишиться доступа к западному страхованию и другим транспортным услугам, если будут платить за российскую нефть больше, чем это предполагает ценовое ограничение.
Впрочем, как пишет Bloomberg, ограничение в 60−65 долларов за баррель российской нефти значительно превышает текущие рыночные цены на нее, так что пока не ясно, какое влияние на торговлю оно будет иметь.