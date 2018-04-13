В Белом доме заявили, что Трамп еще не принял окончательное решение по Сирии

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что президент США еще не принял окончательное решение о проведении ракетного удара по Сирии.

В то же время, президент провел совещание с советниками по вопросам нацбезопасности и изучает разведывательные данные, передает Голос Америки.

"Президент Трамп только что завершил совещание со своей командой по вопросам национальной безопасности, на котором обсуждалась ситуация в Сирии. Мы продолжаем анализ разведывательной информации и консультации с нашими партнерами и союзниками. Сегодня вечером президент будет разговаривать с президентом Макроном и премьер-министром Мэй", - заявила Сандерс.

Напомним, что Дональд Трамп заявил, что примет решение по Сирии в ответ на химическую атаку "достаточно скоро".

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7 апреля в результате атаки с применением химического оружия в городе Дума в Восточной Гуте (пригород Дамаска) погибли по меньшей мере 85 человек.

По данным Всемирной организации здравоохранения, более чем у полутысячи жителей были зафиксированы симптомы отравления в результате химической атаки.

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США резко осудили химическую атаку и заявили, что Россия, учитывая ее неизменную поддержку режима президента Сирии Башара Асада, должна нести ответственность за то, что произошло. Российские военные отрицают сам факт применения химического оружия в Думе.