В Белом доме уверяют, что Трамп сохранит жесткую позицию в отношении России

В Белом доме заявляют, что президент США Дональд Трамп намерен продолжить занимать жесткую позицию по отношению к России.

Но в то же время, как отметила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс, Трамп хотел бы и хороших отношений с Москвой, сообщает Интерфакс-Украина.

"Президент четко заявляет, что он намерен занимать жесткую позицию в отношении России. Но, в то же время, ему хотелось бы хороших отношений с ними. Это будет определяться тем, как решит Россия, хочет ли она быть лучшим участником этого процесса или нет", - сказала Сандерс.

По ее словам, "до сих пор этого не наблюдается", поэтому в Белом доме продолжат оценивать дополнительный пакет санкций.

Журналисты попросили Сандерс прокомментировать сообщения в СМИ о том, что Трамп был в гневе после того, как западные страны объявили о числе российских дипломатов, высылаемых после инцидента с отравлением в британском Солсбери.

Она уклонилась от ответа на этот вопрос, добавив лишь, что "президент сам отдал это распоряжение" о высылке российских дипломатов из США.

Ранее газета The Washington Post написала, что Дональд Трамп отложил введение новых санкций против России.