В Белом доме решили изучить методы защиты детей после стрельбы в школе Техаса

18 мая в результате стрельбы в школе Санта Фе погибли 9 учеников и учитель

Представительница Белого дома США Сара Сандерс сообщила, что администрация президента Дональда Трампа собирается изучить "лучшие способы защиты детей по всей стране" после стрельбы, в результате которой погибли 10 человек в Санта-Фе, штат Техас.

Об этом сообщает Reuters.

Сандерс добавила, что комиссия по безопасности в школе, созданная президентом США Дональдом Трампом после стрельбы во Флориде в феврале, была созвана и встретится на следующей неделе.

Напомним, утром в пятницу, 18 мая, в результате стрельбы в школе Санта Фе погибли девять учащихся и учитель. Шериф города Эд Гонсалес заявил, что задержаны два человека и стрельба прекращена.

По подозрению в стрельбе в школе города Санта Фе в штате Техасс задержан 17-летний ученик. По данным СМИ, шериф Эд Гонсалес назвал имя задержанного 17-летнего подозреваемого - Димитриос Пагуртзис.

Кроме того, полиция заявляет о найденных взрывных устройствах в школе, в 40 милях (65 км) к югу от города.

В ночь на субботу, 19 мая, стрельба также произошла в школе штата Джорджия: один человек погиб.