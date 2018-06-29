В Белом доме рассказали, чего ждут от встречи Трампа и Путина

Официальный представитель Белого дома Линдси Уолтерс заявила, что президент США Дональд Трамп рассчитывает, что встреча с Владимиром Путиным поможет снизить напряженность в отношениях Вашингтона и Москвы.

По словам Уолтерс, переговоры в Хельсинки будут проведены в интересах американской национальной безопасности, сообщает пресс-служба Белого дома.

"Президент проводит эту встречу в интересах национальной безопасности Америки, чтобы определить, готова ли Россия к прогрессу в наших отношениях …Президент надеется, что эта встреча поможет снизить напряженность и приведет к конструктивному взаимодействию, которое улучшит мир и безопасность во всем мире", - отметила она.

Как сообщили в Белом Доме и Кремле, встреча Трампа с Путиным состоится 16 июля в столице Финляндии Хельсинки. Окончательная договоренность об этом мероприятии была достигнута во время визита в Москву советника по нацбезопасности президента США Джона Болтона.

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Первая личная встреча Трампа и Путина состоялась 7 июля 2017 на полях саммита G20 в Германии. Тогда лидеры договорились о создании дипломатического канала по Украине, о введении с 9 июля перемирия на юго-западе Сирии, о создании двусторонней рабочей группы по кибербезопасности и о назначении новых послов США в России и России в США.