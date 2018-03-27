В Белом доме прокомментировали заявления порноактрисы об угрозах из-за связи с Трампом

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Радж Шах опроверг заявления порноактрисы Стефани Клиффорд, которая утверждает, что у нее были интимные отношения с нынешним президентом Дональдом Трампом, об угрозах в ее адрес.

Об этом сообщает Укринформ.

"Что касается интервью, то я скажу, что президент решительно, четко и последовательно отрицает эти претензии, и единственный, кто подает противоречивую информацию, это тот, кто выдвинул эти претензии", - отметил представитель Белого дома.

Отвечая на вопрос, считает ли сам президент, что женщине угрожали, возразил, поскольку, по его словам, "ничто не подтверждает выдвинутые ею претензии".

Ранее порноактриса Стефани Клиффорд рассказала, что в 2011 году ей угрожал неизвестный с требованием "оставить Трампа в покое".