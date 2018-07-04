04 июля 2018, среда

В Белом доме прокомментировали выводы Сената о выборах президента 2016 года

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В администрации президента подтвердили выводы Сената

В администрации президента подтвердили выводы Сената

Официальный представитель Белого дома Хоган Гидли заявил о том, что президент США Дональд Трамп не сомневается в том, что Россия вмешалась в президентские выборы 2016 года.

Об этом передает Интерфакс-Украина.

"Он не сомневался в этом. Президент ясно дал понять, и он много раз говорил, что считает, что Россия вмешалась в наши выборы. Он сказал, что Владимир Путин придерживается своей позиции на этот счет", - заявил Гидли.

Он также прокомментировал позицию Белого дома по Крыму.

"Мы не признаем попытку России аннексировать Крым", - заявил Гидли.

Ранее Комитет Сената США по разведке опубликовал доклад, в котором сообщается о том, что в 2016 года руководство России оказывало поддержку на выборах президенту Дональду Трампу.

Спецслужбы США с января 2017 года расследуют дело о возможном вмешательстве России в выборы президента в октябре 2016 года, подозревая, что у команды Трампа есть связи с Москвой. Власти России отрицают вовлеченность во внутриамериканские дела. Сам Трамп неоднократно говорил, что у него нет никаких связей с Москвой.

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