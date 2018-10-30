В Белом доме прокомментировали сравнение Трампа и Болсонару

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс прокомментировала публикации в СМИ, в которых журналисты сравнили президента США Дональда Трампа с избранным президентом Бразилии Жаиром Болсонару.
Об этом передает The Daily Mail.
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"Есть только один Дональд Трамп, я считаю", - заявила Сандерс.
Ранее сообщалось, что во втором туре выборов президента Бразилии победу одержал ультраправый кандидат Жаир Болсонару. После подсчета 96% бюллетеней Болсонару набрал 55,5%, его противник Фернанду Аддад, бывший мэр Сан-Паулу и министр образования, представляющий левую Партию трудящихся, получил 44,5% голосов.
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