В Белом доме прокомментировали сообщения о прослушке телефонов Трампа

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли заявил, что сообщения New York Times о том, что телефоны президента США Дональда Трампа прослушивали, являются недостоверными, передает The Hill.

Он отметил, что у Трампа нет трех телефонов. В пресс-службе добавили, что у американского лидера только один официальный правительственный iPhone, уровень безопасности которого соответствует самым передовым стандартам.

По словам Гидли, "за этим пристально следят под контролем правительства".

Напомним, по данным NYT, личные звонки Трампа по iPhone прослушивают разведслужбы России и Китая.

Отмечается, что Трамп чаще всего использует защищенные стационарные телефоны, однако не отказался от личных мобильных аппаратов. По данным NYT, у президента США три iPhone. Над безопасностью двух из них работало Агентство национальной безопасности США, но третий - ничем не отличается от любого другого телефона.

Источники издания сообщают, что главу Белого дома неоднократно предупреждали о слабой защите его личных телефонов, однако он игнорирует все советы специалистов по безопасности и упорно продолжает ими пользоваться.

Трамп уже заявил, что статья NYT "совершенно неверна".

В МИД Китая также отреагировал на публикацию СМИ: пресс-секретарь ведомства заявила, что если в США очень беспокоятся о том, что телефоны Apple прослушиваются, то они могут перейти на китайские телефоны.