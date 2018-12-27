В Белом доме пообещали не спешить с назначением главы Пентагона
Президент США Дональд Трамп заявил, что исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан может задержаться на своем посту.
Об этом передает Bloomberg.
Президент назвал Шанахана "отличным парнем" и заявил, что не будет спешить с назначением нового главы Минобороны США.
Напомним, министр обороны США Джеймс Мэттис объявил об отставке после решения Трампа о выводе американских войск из Сирии. Президент США аргументировал этот шаг победой над боевиками ИГИЛ в Сирии.
23 декабря исполняющим обязанности главы Пентагона стал заместитель министра обороны Патрик Шанахан.