В Белом доме пообещали не спешить с назначением главы Пентагона Сегодня, 06:29 96 Цей матеріал також доступний українською Патрик Шанахан может задержаться на своем посту

Президент США Дональд Трамп заявил, что исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан может задержаться на своем посту.

Об этом передает Bloomberg.

Президент назвал Шанахана "отличным парнем" и заявил, что не будет спешить с назначением нового главы Минобороны США.

Напомним, министр обороны США Джеймс Мэттис объявил об отставке после решения Трампа о выводе американских войск из Сирии. Президент США аргументировал этот шаг победой над боевиками ИГИЛ в Сирии.

23 декабря исполняющим обязанности главы Пентагона стал заместитель министра обороны Патрик Шанахан.