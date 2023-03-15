В Белом доме заявили, что поддерживают передачу другими странами истребителей для ВСУ 15 марта, 06:43 Белый дом (Фото:REUTERS/Elizabeth Frantz)

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не выступают против передачи самолетов для ВСУ.



Об этом сообщает Укринформ.

Таким образом, он прокомментировал намерения Польши передать Украине МиГ-29.

"Это – суверенные решения, которые должны принимать страны", - заявил Кирби.

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Он отметил, что США ведут координацию с союзниками в рамках Рамштайна по передаче оружия для Украины.

"Если другое государство захочет передать Украине истребители, мы, безусловно, поддержали бы это", - заявил Кирби.

Президент Анджей Дуда говорил, что Варшава может отдать все свои истребители МиГ-29. 9 марта министр обороны Словакии Ярослав Надь подтвердил планы Польши на совместную передачу самолетов.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат говорил, что процесс снабжения истребителей сдвинулся с места. В то же время он отметил необходимость Киева в более современных самолетах, таких как F-16. Игнат не исключает, что частично самолеты МиГ-29 могут использоваться как запчасти для имеющихся машин.