В Белом доме объяснили, почему Трамп отказался от встречи с Ким Чен Ыном

В Белом доме рассказали, что президент США Дональд Трамп принял решение отменить саммит с КНДР, намеченный на 12 июня, после невыполнения Пхеньяном ряда обещаний.

Как завил официальный представитель Белого дома, "ряд невыполненных обещаний заставил США сделать паузу", сообщает Интерфакс-Украина.

"Это странное отсутствие суждения в сочетании с невыполненными обещаниями за последние недели и приостановкой Северной Кореей прямой связи с США говорит о полном отсутствии добросовестности", - сказал он.

По словам представителя Белого дома, северокорейцы не явились на запланированную встречу в Сингапуре на прошлой неделе.

Помимо этого, КНДР не сдержало обещание пригласить международных экспертов и официальных лиц, чтобы подтвердить уничтожение ядерного полигона. Свидетелями была лишь небольшая группа журналистов, что означает, что там не было никого, чтобы проверить, что произошло на самом деле.

24 мая президент США Дональд Трамп заявил об отмене совместного саммита с Ким Чен Ыном, который планировали провести 12 июня в Сингапуре. По его словам, отмена встречи обусловлена "враждебными высказываниями" северокорейского лидера.

Госсекретарь США Майк Помпео отметил, что американская сторона не смогла скоординировать подготовку саммита из-за позиции КНДР.

В свою очередь представители КНДР заявили, что по-прежнему готовы к переговорам с США "в любое время и в любом формате".