В Белом доме объяснили, почему Трамп назвал лидера КНДР "очень порядочным" человеком

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс во время брифинга в Вашингтоне объяснила, что Трапм положительно высказался о лидере КНДР Ким Чен Ыне, имея в виду его "готовность к денуклеаризации полуострова", передает Укринформ.

"Президент имел в виду разговоры, которые велись в течение прошлого месяца относительно запланированной встречи, а также их готовности к денуклеаризации полуострова", - пояснила Сандерс.

Отвечая на прямой вопрос, изменил ли президент США личное отношение к Ким Чен Ыну, Сандерс заметила, что это не совсем так, "но он хочет иметь возможность сесть за стол переговоров".

Комментируя, считает ли президент, что режим КНДР изменился, спикер подчеркнула, что "глава Белого дома считает, что кампания с максимальным давлением работает".

"Но опять же, мы не собираемся смягчать эту кампанию (давления), пока не увидим, что их отдельные обещания не превращаются в конкретные действия", - заметила Сандерс.

Она также подчеркнула, что КНДР "движется в правильном направлении".

Ранее сообщалось, что Трамп назвал лидера КНДР "очень порядочным и открытым" человеком.