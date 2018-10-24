В Белом доме назвали отправку бомб Клинтонам и Обаме "трусливой атакой"

В Белом доме осудили отправку посылок с самодельными бомбами бывшему президенту США Бараку Обаме и экс-госсекретарю Хиллари Клинтон.
Спикер Белого дома Сара Сандерс назвала атаки против Обамы и Клинтон "подлыми", а отправителей "трусами". По ее словам, правоохранительные органы США расследуют эти инциденты.
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"Мы осуждаем попытки яростных атак, недавно совершенных против президента Обамы, президента Клинтона, госсекретаря Клинтон и других общественных деятелей", - цитирует The Hill ее заявление.
В свою очередь вице-президент США Майк Пенс пообещал, что причастные к этим "трусливым и омерзительным" атакам буду наказаны по всей строгости закона.
We condemn the attempted attacks against fmr Pres Obama, the Clintons, @CNN & others. These cowardly actions are despicable & have no place in this Country. Grateful for swift response of @SecretService, @FBI & local law enforcement. Those responsible will be brought to justice.— Vice President Mike Pence (@VP) 24 октября 2018 г.
Напомним, что неизвестный отправил бывшему президенту США Бараку Обаме пакет со взрывчаткой. Такие же посылки были присланы экс-госсекретарю Хиллари Клинтон и миллиардеру Джорджу Соросу.
Из-за подозрительной посылки эвакуировали здание Тайм-Уорнер-Центра в Нью-Йорке, где расположен офис телеканала CNN.
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