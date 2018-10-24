24 октября 2018, среда

В Белом доме назвали отправку бомб Клинтонам и Обаме "трусливой атакой"

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В Белом доме обещали найти тех, кто рассылает бомбы
Фото: pixabay.com

В Белом доме обещали найти тех, кто рассылает бомбы

В Белом доме осудили отправку посылок с самодельными бомбами бывшему президенту США Бараку Обаме и экс-госсекретарю Хиллари Клинтон.

Спикер Белого дома Сара Сандерс назвала атаки против Обамы и Клинтон "подлыми", а отправителей "трусами". По ее словам, правоохранительные органы США расследуют эти инциденты.

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"Мы осуждаем попытки яростных атак, недавно совершенных против президента Обамы, президента Клинтона, госсекретаря Клинтон и других общественных деятелей", - цитирует The Hill ее заявление.

В свою очередь вице-президент США Майк Пенс пообещал, что причастные к этим "трусливым и омерзительным" атакам буду наказаны по всей строгости закона.

Напомним, что неизвестный отправил бывшему президенту США Бараку Обаме пакет со взрывчаткой. Такие же посылки были присланы экс-госсекретарю Хиллари Клинтон и миллиардеру Джорджу Соросу.

Из-за подозрительной посылки эвакуировали здание Тайм-Уорнер-Центра в Нью-Йорке, где расположен офис телеканала CNN.

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