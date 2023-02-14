В Белом доме назвали цель поездки Байдена в Польшу

14 февраля, 03:29
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Джо Байден (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Джо Байден (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что президент Джо Байден планирует второй раз через год посетить Польшу из-за ее большой роли в поддержке Украины.

Об этом сообщает Укринформ.

«Польша является решительным союзником, огромным поклонником Украины и щедро приняла не только американские войска, но и миллионы украинских беженцев», — заявил Кирби.

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Он отметил, что президент очень ожидает поездки и встречи с президентом Польши Анджеем Дудой.

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«Президент хочет поблагодарить президента Дуду лично, он хочет поблагодарить польский народ лично», — сообщил Кирби.

Ранее СМИ сообщили, что президент США Джо Байден может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Польши Анджеем Дудой в Варшаве или Жешуве. Глава Белого дома приедет в Польшу в конце февраля.

https://www.youtube.com/watch?v=3e3ReAyc1Sk
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   США Польша Джо Байден Война в Украине Джон Кирби Война России против Украины

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