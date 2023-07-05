Секретная служба США подтвердила, что в Белом доме нашли кокаин 5 июля, 22:40 Белый дом (Фото:REUTERS/Эрин Скотт)

Белый порошок, который 2 июля нашли на территории Белого дома в Вашингтоне, оказался кокаином. Это подтвердили лабораторные исследования Секретной службы США.

Об этом в среду, 5 июля, написали ABC News.

Сейчас идет расследование того, как он туда попал.

Кокаин нашли на первом этаже Белого дома, близко ко входу в Западное крыло — в той части Белого дома, где посетителей обычно просят сдавать свои мобильные телефоны во время визита.

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По словам бывшего агента секретной службы США Дона Михалека, там посетителей проверяют с помощью магнитометра и рентгена сумок. А человек, который проводит тур, несет ответственность за всю туристическую группу.

Издание отмечает, что туры по Западному крылу обычно происходят с вечера пятницы до воскресенья.

«С вечера пятницы на воскресенье обычно проходят туры по Западному крылу, их проводят сотрудники, члены Конгресса и другие, кто имеет эту привилегию», — подчеркнул Михалек.

По его словам, кокаин нашли в месте, широко доступном для всех.

Михалек сказал, что эта ситуация еще больше доказывает необходимость того, чтобы Секретная служба усиленно проверяла всех посетителей резиденции, «чтобы гарантировать безопасность Белого дома».

Также сообщается, что президент США Джо Байден и члены его семьи в тот момент находились в Кэмп-Дэвиде.

2 июля издание The Washington Post сообщало, что секретная служба США обнаружила белый порошок на территории Белого дома.