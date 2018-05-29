30 мая 2018, среда

В Белом доме надеются, что встреча Трампа и Ким Чен Ына пройдет 12 июня

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Старший советник Белого дома Келлиэнн Конуэй рассказала о подготовке встречи
кадр из видео

Старший советник Белого дома Келлиэнн Конуэй рассказала о подготовке встречи

Старший советник Белого дома Келлиэнн Конуэй заявила, что США все еще надеются на то, что встреча президента Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном пройдет 12 июня.

"Президент отправил две делегации - одну для обеспечения логистических вопросов, и еще одну для дипломатического процесса - которые на месте осуществляют логистическую подготовку к 12 июня", - заявила Конуэй.

Она отметила, что если подготовка затянется, то саммит двух стран пройдет позже.

27 мая высокопоставленная делегация США прибыла в Северную Корею для переговоров о подготовке к встрече между президентом Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Напомним, лидер КНДР Ким Чен Ын подтвердил свое "твердое намерение" провести саммит с президентом США Дональдом Трампом 12 июня. Это заявление он сделал в ходе переговоров с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в пограничном пункте Пханмунджом.

24 мая президент США Дональд Трамп заявил об отмене совместного саммита с Ким Чен Ыном, который планировали провести 12 июня в Сингапуре. По его словам, отмена встречи обусловлена "враждебными высказываниями" северокорейского лидера.

Госсекретарь США Майк Помпео отметил, что американская сторона не смогла скоординировать подготовку саммита из-за позиции КНДР.

В свою очередь представители КНДР заявили, что  по-прежнему готовы к переговорам с США "в любое время и в любом формате".

Вскоре после этого Трамп заявил, что США ведут продуктивные переговоры с КНДР, чтобы встреча лидеров двух стран все-таки состоялась в том же месте и в то же время.

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