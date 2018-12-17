В Белом доме начали подготовку к остановке работы правительства - СМИ Сегодня, 04:48 466 Цей матеріал також доступний українською Иллюстрационное фото

Американское издание The Washington Post сообщает, что Администрация президента США начала заблаговременную подготовку к возможной приостановке работы правительства.

По данным журналистов, правительство остановит работу 22 декабря, если президент Дональд Трамп и Республиканская партия не договорятся с демократами, которые не поддерживают выделение пяти миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой.

В связи с этими разногласиями, в США не был утвержден бюджет на следующий финансовый год, который начался 1 октября.

Напомним, во время встречи с лидером Демократической партии в Сенате Чаком Шуммером и лидером демократов в Палате представителей Ненси Пелоси президент США Дональд Трамп заявил, что ему необходимо пять миллиардов долларов для строительства стены на границе с Мексикой.

Также Трамп заявлял, что готов прекратить работу федерального правительства, если Демократическая партия не проголосует за законопроект об охране границ.