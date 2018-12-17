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В Белом доме начали подготовку к остановке работы правительства - СМИ

Сегодня, 04:48
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Американское издание The Washington Post сообщает, что Администрация президента США начала заблаговременную подготовку к возможной приостановке работы правительства.

По данным журналистов, правительство остановит работу 22 декабря, если президент Дональд Трамп и Республиканская партия не договорятся с демократами, которые не поддерживают выделение пяти миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой.

В связи с этими разногласиями, в США не был утвержден бюджет на следующий финансовый год, который начался 1 октября.

Напомним, во время встречи с лидером Демократической партии в Сенате Чаком Шуммером и лидером демократов в Палате представителей Ненси Пелоси президент США Дональд Трамп заявил, что ему необходимо пять миллиардов долларов для строительства стены на границе с Мексикой.

Также Трамп заявлял, что готов прекратить работу федерального правительства, если Демократическая партия не проголосует за законопроект об охране границ.

Теги:   Белый дом США

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Сегодня, 04:48

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В Белом доме начали подготовку к остановке работы правительства - СМИ

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