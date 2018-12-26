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В Белом доме исключили отставку министра финансов и главы Федрезерва

Сегодня, 18:27
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Стивен Мнучин

Президент США Дональд Трамп "очень доволен" работой министра финансов Стивена Мнучина, заявил экономический советник Белого дома Кевин Хассетт.

"Я полностью уверен, что президента очень устраивает министр Мнучин", - сказал он на брифинге в среду, 26 декабря, передает C-SPAN.

По его словам, между Трампом и Мнучиным установились "очень коллегиальные и продуктивные рабочие отношения".

Кроме того, Хассетт подтвердил, что вопрос увольнение главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла не рассматривается. По его словам, Пауэлл в "безопасности на 100%".

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Дональд Трамп обдумывает возможное увольнение министра финансов Стивена Мнучина из-за потерь на фондовом рынке.

По данным издания, причиной размышлений Трампа стало его недовольство работой главы Федрезерва Джерома Пауэлла. По словам источников, глава государства интересовался, мог ли кто-нибудь из советников главы Минфина встречаться с Пауэллом.

Дональд Трамп публично заявил, что "единственной проблемой" американской экономики является деятельность Федеральной резервной системы США.

Теги:   Стивен Мнучин Дональд Трамп Белый дом США

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