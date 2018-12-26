В Белом доме исключили отставку министра финансов и главы Федрезерва Сегодня, 18:27 49 Цей матеріал також доступний українською Стивен Мнучин

Президент США Дональд Трамп "очень доволен" работой министра финансов Стивена Мнучина, заявил экономический советник Белого дома Кевин Хассетт.

"Я полностью уверен, что президента очень устраивает министр Мнучин", - сказал он на брифинге в среду, 26 декабря, передает C-SPAN.

По его словам, между Трампом и Мнучиным установились "очень коллегиальные и продуктивные рабочие отношения".

Кроме того, Хассетт подтвердил, что вопрос увольнение главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла не рассматривается. По его словам, Пауэлл в "безопасности на 100%".

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Дональд Трамп обдумывает возможное увольнение министра финансов Стивена Мнучина из-за потерь на фондовом рынке.

По данным издания, причиной размышлений Трампа стало его недовольство работой главы Федрезерва Джерома Пауэлла. По словам источников, глава государства интересовался, мог ли кто-нибудь из советников главы Минфина встречаться с Пауэллом.

Дональд Трамп публично заявил, что "единственной проблемой" американской экономики является деятельность Федеральной резервной системы США.