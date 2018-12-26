В Белом доме исключили отставку министра финансов и главы Федрезерва
Президент США Дональд Трамп "очень доволен" работой министра финансов Стивена Мнучина, заявил экономический советник Белого дома Кевин Хассетт.
"Я полностью уверен, что президента очень устраивает министр Мнучин", - сказал он на брифинге в среду, 26 декабря, передает C-SPAN.
По его словам, между Трампом и Мнучиным установились "очень коллегиальные и продуктивные рабочие отношения".
Кроме того, Хассетт подтвердил, что вопрос увольнение главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла не рассматривается. По его словам, Пауэлл в "безопасности на 100%".
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Дональд Трамп обдумывает возможное увольнение министра финансов Стивена Мнучина из-за потерь на фондовом рынке.
По данным издания, причиной размышлений Трампа стало его недовольство работой главы Федрезерва Джерома Пауэлла. По словам источников, глава государства интересовался, мог ли кто-нибудь из советников главы Минфина встречаться с Пауэллом.
Дональд Трамп публично заявил, что "единственной проблемой" американской экономики является деятельность Федеральной резервной системы США.