В Белом доме допустили введение новых торговых санкций против Китая

Администрация президента США рассматривает возможность ввести пошлины на сумму 267 миллиардов долларов на товары, произведенные в Китае.
Пошлины будут введены, если на саммите Большой двадцатки президент США Дональд Трамп и глава Китая Си Цзиньпин не заключат торговую сделку, передает The Washington Post.
"Си Цзиньпин может поменять тон и суть переговоров, ставки очень высоки. США находятся в гораздо лучшей форме, чем Китай и готовы выдержать возможную эскалацию", - заявил советник Дональда Трампа по экономическим вопросам Лоурен Кадлоу.
Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что собирается ввести пошлины на импорт товаров из Китая и ограничить китайские инвестиции. Позже Министерство коммерции Китая сообщило, чтоготовится к повторному введению пошлин на товары из США. Китай со 2 апреля ввел повышенные пошлины на 128 товаров, импортируемых из США.
Отметим, что Трамп также ввел пошлины на импорт стали (25%) и алюминия (10%) из всех стран, за исключением Канады и Мексики, для которых предусмотрено исключение сроком на 30 дней.
В июне Трамп утвердил пошлины на китайские товары на сумму около $50 млрд.
В сентябре президент США заявил, что готов в короткие сроки ввести дополнительные пошлины на $267 млрд на китайские товары.
24 сентября, Китай отказался от торговых переговоров с США.
Позже стало известно, что темпы экономического роста Китая замедлились до минимума 2009 года.
«Опинион дилер» с Юлией МакГаффи
Каждую пятницу главред NV.ua о том, что, по её мнению, нельзя пропустить: самые интересные и важные материалы на сайте за неделю.Подписаться на рассылку
Комментарии
Правила комментирования