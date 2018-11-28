28 ноября 2018, среда

В Белом доме допустили введение новых торговых санкций против Китая

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Иллюстрационное фото

Иллюстрационное фото

Администрация президента США рассматривает возможность ввести пошлины на сумму 267 миллиардов долларов на товары, произведенные в Китае.

Пошлины будут введены, если на саммите Большой двадцатки президент США Дональд Трамп и глава Китая Си Цзиньпин не заключат торговую сделку, передает The Washington Post.

"Си Цзиньпин может поменять тон и суть переговоров, ставки очень высоки. США находятся в гораздо лучшей форме, чем Китай и готовы выдержать возможную эскалацию", - заявил советник Дональда Трампа по экономическим вопросам Лоурен Кадлоу.

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что собирается ввести пошлины на импорт товаров из Китая и ограничить китайские инвестиции. Позже Министерство коммерции Китая сообщило, чтоготовится к повторному введению пошлин на товары из США. Китай со 2 апреля ввел повышенные пошлины на 128 товаров, импортируемых из США.

Отметим, что Трамп также ввел пошлины на импорт стали (25%) и алюминия (10%) из всех стран, за исключением Канады и Мексики, для которых предусмотрено исключение сроком на 30 дней.

В июне Трамп утвердил пошлины на китайские товары на сумму около $50 млрд.

В сентябре президент США заявил, что готов в короткие сроки ввести дополнительные пошлины на $267 млрд на китайские товары.

24 сентября, Китай отказался от торговых переговоров с США. 

Позже стало известно, что темпы экономического роста Китая замедлились до минимума 2009 года.

 

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