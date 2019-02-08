В Bellingcat нашли дополнительные доказательства связи ЧВК Вагнер с ГРУ и Минобороны РФ Сегодня, 08:03 128 Цей матеріал також доступний українською Минобороны РФ Иллюстративное фото Минобороны РФ

Исследовательская группа Bellingcat нашла доказательства тому, что наемникам частной военной компании Вагнер выдают документы в том же паспортном столе, что и сотрудникам российской разведки.

Расследователи проверили имена людей, чьи данные 28 января опубликовала Служба безопасности Украины. По информации спецслужбы, это российские наемники, которые летали в Африку рейсами, организованными компанией, связанной с бизнесменом Евгением Пригожиным.



Их паспорта были выданы московским управлением ФМС 770 001, где выдали паспорта на имена "Руслана Боширова" и "Александра Петрова", которые фигурируют в деле об отравлении в британском Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Bellingcat проверили списки, опубликованные СБУ, и нашли семь человек из них. Все они, согласно слитой базе данных бронирования российских внутренних авиарейсов с 2014 по 2016 годы, летали в аэропорт Пашковский в Краснодаре. В получасе езды оттуда находится хутор Молькино, рядом с которым, по разным данным, находится тренировочная база ЧВК Вагнер.

В Bellingcat подчеркивают, что у них нет прямых доказательств заявления СБУ о том, что ЧВК Вагнера может быть связана с ГРУ, однако тот факт, что паспорта и тем, и другим выдают в одном паспортном столе доказывает "активное одобрение госорганов" деятельности наемников.

ЧВК Вагнер связывают со структурами российского бизнесмена Евгения Пригожина. Наемники ЧВК неофициально участвуют в боевых действиях на Донбассе и в Сирии. С помощью ЧВК Вагнера Минобороны РФ снижает потери среди кадровых военных ВС РФ, а также скрывает разного рода военные преступления на территории других государств.

При этом российские власти не признают их существование. Наемничество запрещено российским законом и считается уголовным преступлением (статья 359 УК РФ).

