В бельгийском Антверпене прогремел взрыв, есть пострадавшие

Вечером, 15 января, в жилом квартале бельгийского города Антверпен прогремел взрыв.

В результате происшествия одно из зданий разрушено, еще два соседних получили серьезные повреждения. Как сообщают местные СМИ, эпицентром взрыва стала пиццерия, которая находилась на первом этаже.

По предварительным данным, взорвался бытовой газ.

Как сообщает Bnonews, инцидент произошел в 21:30 по местному времени. В результате взрыва пострадало пять человек, их госпитализировали. Еще несколько человек считаются пропавшими без вести, их колличество не уточняется.

Как передает пресс-служба местной полиции в Twitter, колличество жертв может быть от 10 до 20 человек. Из под завалов уже достали четверых человек. Также сообщается, что сотрудники служб экстренной помощи имеют связь с тремя людьми, которые находятся под завалами.

Спасатели продолжают разбирать завалы.