В Бельгии задержаны подозреваемые в подготовке теракта на конференции иранской оппозиции

В Бельгии заявили о предотвращении террористической атаки на конференции иранской оппозиции во Франции.

Как передает The Local, по делу о подготовке теракта были задержаны супруги - бельгийские подданные иранского происхождения, еще трое подозреваемых были задержаны во Франции.

Согласно заявлению федерального прокурора Бельгии, супруги Амир С., 38 и Нашиме Н., 33, "подозреваются в попытке совершить теракт с применением бомбы" в субботу в Вильпенте в пригороде Парижа во время конференции, организованной иранской оппозиционной политической группой Организация моджахедов иранского народа. На конференции присутствовали порядка 25 тыс. человек.

В автомобиле задержанных обнаружили компоненты для сборки бомбы, в том числе взрыватель с дистанционным управлением и около 500 граммов взрывчатого вещества.

В прокуратуре Бельгии заявили, что во Франции был задержан предполагаемый сообщник, а двое других были освобождены после допроса французской полицией. Помимо этого в Германии был задержан иранский дипломат, работающий в посольстве в Вене.

Напомним, что в бельгийском Льеже были расстреляны двое полицейских и гражданский, власти расценили нападение как теракт.