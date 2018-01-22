В Бельгии священника обвинили в убийстве 10 человек, он делал инъекции воздуха

В Бельгии 61-летнего католического священника обвинили в убийстве по меньшей мере 10 человек, включая собственной матери, передает BBC.

По версии следствия, Иво Поппе начал убивать своих жертв посредством смертельной внутривенной инъекции воздуха, работая медбратом в клинике в Менене. Позже он продолжил совершать убийства во время службы в церкви.

Он был арестован в 2014 году после того, как рассказал своему врачу-психиатру об "эвтаназии" десятков людей. Все предполагаемые жертвы священника были пожилыми пациентами.

Во время расследования он частично признал свою вину. Однако позже отказался от своих слов, и сейчас отрицает любые обвинения.

Бельгийская пресса окрестила бывшего медбрата "священником смерти". Он считается одним из худших серийных убийц в истории Бельгии.

При попадании в кровь воздуха возникает эмболия - закупорка сосуда пузырьком воздуха. При воздушной эмболии наступает внезапная смерть.

Напомним, что подобный случай произошел в Германии. Медбрата Нильса Хегеля приговорили к пожизненному заключению за убийство двух пациентов. Однако дальнейшее расследование показало, что он причастен к еще около 90 случаям аналогичных убийств.